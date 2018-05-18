Посольство России на Кубе выясняет обстоятельства крушения пассажирского самолёта

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Посольство России выясняет, могли ли находиться российские граждане на борту Boeing, который разбился на Кубе. Об этом заявила первый секретарь дипломатической миссии Надежда Сергиева.
Посольство России на Кубе выясняет обстоятельства крушения пассажирского самолёта
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«Пока никаких деталей нет. Дипломаты находятся в постоянном контакте с кубинскими компетентными органами, выясняют обстоятельства случившегося, были ли на борту российские граждане», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее стало известно, что на Кубе при взлёте в аэропорту разбился пассажирский самолёт.

По некоторым данным, на борту находились сто человек. 

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