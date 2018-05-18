Пассажирский самолёт разбился на Кубе

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RT
Пассажирский самолёт Boeing 737 кубинской авиакомпании Cubana de Aviación разбился при взлёте в аэропорту Гаваны. На борту самолёта могли находиться около ста человек. К месту происшествия прибыли автомобили скорой помощи и пожарной службы.
Пассажирский самолёт разбился на Кубе

Об этом сообщает CNN.

По данным агентства Prensa Latina, на борту находилось около ста пассажиров.

В апреле в Алжире потерпел крушение военно-транспортный самолёт. В результате происшествия, как сообщали СМИ, погибли 257 человек.

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