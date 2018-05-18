У отдыхавших в ОАЭ россиян обнаружена сальмонелла

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У россиян, отдыхавших в Объединённых Арабских Эмиратах, обнаружена сальмонелла, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт Роспотребнадзора.

Как рассказали в ведомстве, среди российских туристов, проживавших в одном из отелей в Шардже в первой половине мая, зарегистрировано 36 обращений за медицинской помощью по поводу острого гастроэнтерита, в том числе семь — среди детей.

По результатам лабораторных исследований у заболевших россиян, вернувшихся после отдыха в Казань, выявлена сальмонелла.

Роспотребнадзор направил официальный запрос в МИД России с просьбой оказать помощь в получении уточнённых данных о состоянии здоровья российских туристов и принимаемых здравоохранением ОАЭ лечебных и профилактических мерах.

Ранее, как передавало URA.RU, стала известна причина массового отравления купивших салат в гипермаркете в Челябинске.

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