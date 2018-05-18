Пранкер Лексус рассказал подробности о звонке автору статьи про подрыв Крымского моста

Пранкер Алексей Столяров (Лексус) в интервью RT прокомментировал разговор с автором материала про подрыв Крымского моста Томом Роганом от имени главы МИД Украины Павла Климкина.

Столяров рассказал, что идея разыграть американского журналиста пришла сразу же после публикации его статьи.

«Тут ничего сложного не было. Это обыкновенный журналист, а не официальное лицо. Поэтому связаться с ним было несложно: у него есть редакция, свои средства связи. Готовиться долго не пришлось. Когда мы новость увидели, то сразу решили набрать ему. До этого сделали запрос на этот разговор, поэтому он ожидал его. Роган же сообщил, что не готов общаться с российскими СМИ, а вот с Украиной был вполне себе готов», — рассказал пранкер.

Столяров добавил, что целью розыгрыша было разобраться, на самом ли деле американский журналист разделяет идею о подрыве Крымского моста.

«Нам хотелось узнать его позицию, действительно ли он так считает. Кроме того, было интересно попросить его совершить что-то такое, что бы он, не проверив факты, мог реализовать. Вот Роган и разместил информацию об этом звонке и был готов поддержать арест коллеги из РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, даже не разобравшись в ситуации. Поэтому тут показана его «компетентность» как журналиста. Фактчекинг, особенно в западных изданиях, — это правило номер один. Роган им не пользовался, поэтому мы показали его профнепригодность», — заключил Столяров.

Ранее российские пранкеры пообщались с Роганом от имени Климкина.