Пранкеры разыграли предложившего разбомбить Крымский мост журналиста
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Пранкеры начали разговор с благодарности от имени украинского лидера Петра Порошенко за публикацию, передаёт РИА Новости.
«Если твои действия вызывают негодование в Кремле, значит, ты занимаешься правильным делом», — ответил Роган.
Он выразил надежду на то, что Климкин посетит редакцию издания The Washington Examiner, когда в следующий раз прибудет в Вашингтон.
Лексус и Вован также попросили Рогана оказать поддержку в связи с арестом главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
«Да, я сделаю. Как вам известно, он работал на Путина. Он пытался устроить войну на нашей территории, как это было в США, как Russia Today», — добавил он.
Ранее Роган рассказал, что поговорил по телефону с Климкиным.
Позднее украинский министр заявил, что данные о его разговоре с автором публикации о Крымском мосте — «провокация» России.