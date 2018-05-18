Пранкеры разыграли предложившего разбомбить Крымский мост журналиста

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) пообщались с американским журналистом Томом Роганом, который призывал взорвать Крымский мост, от имени главы МИД Украины Павла Климкина.

Пранкеры начали разговор с благодарности от имени украинского лидера Петра Порошенко за публикацию, передаёт РИА Новости.

«Если твои действия вызывают негодование в Кремле, значит, ты занимаешься правильным делом», — ответил Роган.

Он выразил надежду на то, что Климкин посетит редакцию издания The Washington Examiner, когда в следующий раз прибудет в Вашингтон.

Лексус и Вован также попросили Рогана оказать поддержку в связи с арестом главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

«Да, я сделаю. Как вам известно, он работал на Путина. Он пытался устроить войну на нашей территории, как это было в США, как Russia Today», — добавил он.

Ранее Роган рассказал, что поговорил по телефону с Климкиным.

Позднее украинский министр заявил, что данные о его разговоре с автором публикации о Крымском мосте — «провокация» России.