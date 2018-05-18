В ходе перестрелки в гольф-клубе Трампа во Флориде ранен полицейский

Во Флориде в ходе перестрелки в лобби Национального гольф-клуба Trump National Doral недалеко от Майами, который принадлежит президенту США Дональду Трампу, был ранен полицейский, передаёт Associated Press со ссылкой на властей.

Начальник полиции Майами Хуан Перес сообщил, что нападавший кричал что-то о Трампе, накрыв прилавок американским флагом и стреляя во все стороны. Ранее стало известно, что неизвестный открыл стрельбу в гольф-клубе Трампа. Позднее подозреваемый был задержан.