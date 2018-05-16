В школе американского штата Иллинойс произошла стрельба

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В одной из школ американского города Диксон, штат Иллинойс, произошла стрельба. Об этом сообщает пресс-служба правительства штата.
В школе американского штата Иллинойс произошла стрельба

Отмечается, что утром 16 мая вооружённый мужчина открыл огонь по полицейскому в школе. Сотрудник правоохранительных органов ответным выстрелом ранил нападавшего, после чего произвёл задержание.

В результате инцидента никто не пострадал. Предполагается, что злоумышленник совершил нападение в одиночку.

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