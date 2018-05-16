В школе американского штата Иллинойс произошла стрельба
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Отмечается, что утром 16 мая вооружённый мужчина открыл огонь по полицейскому в школе. Сотрудник правоохранительных органов ответным выстрелом ранил нападавшего, после чего произвёл задержание.
В результате инцидента никто не пострадал. Предполагается, что злоумышленник совершил нападение в одиночку.
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