В США в результате стрельбы в кафе погибли два человека
В округе Лаундон американского штата Вирджиния произошла стрельба в кафе. Об этом сообщает Fox5.
Как отмечается, в результате произошедшего погибли два человека. Один человек задержан.
Ранее сообщалось, что в старшей школе города Палмдейл произошла стрельба.
Также ФБР опубликовало доклад, в котором говорится, что число случаев стрельбы в общественных местах в Соединённых Штатах в 2017 году достигло максимума в период с 2000 года.
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