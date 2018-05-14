В США в результате стрельбы в кафе погибли два человека

В округе Лаундон американского штата Вирджиния произошла стрельба в кафе. Об этом сообщает Fox5.

Как отмечается, в результате произошедшего погибли два человека. Один человек задержан.

Ранее сообщалось, что в старшей школе города Палмдейл произошла стрельба.

Также ФБР опубликовало доклад, в котором говорится, что число случаев стрельбы в общественных местах в Соединённых Штатах в 2017 году достигло максимума в период с 2000 года.