Неизвестный открыл стрельбу в гольф-клубе Трампа во Флориде
Неизвестный открыл стрельбу в гольф-клубе, принадлежащем президенту США Дональду Трампу, вблизи Майами.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию.
Отмечается, что инцидент произошёл в клубе Trump National Doral, в Майами.
Подозреваемый задержан, о пострадавших не сообщается.
Ранее в одной из школ американского города Диксон, штат Иллинойс, произошла стрельба.
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