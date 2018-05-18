Неизвестный открыл стрельбу в гольф-клубе Трампа во Флориде

Неизвестный открыл стрельбу в гольф-клубе, принадлежащем президенту США Дональду Трампу, вблизи Майами.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что инцидент произошёл в клубе Trump National Doral, в Майами.

Подозреваемый задержан, о пострадавших не сообщается.

Ранее в одной из школ американского города Диксон, штат Иллинойс, произошла стрельба.