Глава военной разведки Британии призвал власти быть готовыми к нанесению киберудара по России
- Reuters
По его мнению, власти Британии при перерастании напряжённости между Востоком и Западом в третью мировую войну должны быть готовы к осуществлению кибератаки на Россию.
Он отметил, что в нынешнем опасном и непредсказуемом мире ключевая роль в боевых действиях отводится кибертехнологиям.
«Новые технологии изменят войну, нашу жизнь и общество. Без таких изменений мы рискуем быстро отстать в сегодняшнем и завтрашнем противостоянии», — приводит слова Осборна издание Daily Express.
Глава британской военной разведки подчеркнул, что полномасштабная киберконфронтация может иметь «разрушительные последствия в течение нескольких минут и часов».
Ранее глава MI5 Эндрю Паркер предупредил о возможной изоляции Москвы в будущем.
Подробнее — в материале RT.