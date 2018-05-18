Глава военной разведки Британии призвал власти быть готовыми к нанесению киберудара по России

Короткая ссылка
Правительство Великобритании должно быть готово к кибератакам на Россию. Такое заявление в ходе выступления в Королевском объединённом институте оборонных исследований сделал начальник британской военной разведки маршал авиации Филип Осборн.
Глава военной разведки Британии призвал власти быть готовыми к нанесению киберудара по России
  • Reuters

По его мнению, власти Британии при перерастании напряжённости между Востоком и Западом в третью мировую войну должны быть готовы к осуществлению кибератаки на Россию.

Он отметил, что в нынешнем опасном и непредсказуемом мире ключевая роль в боевых действиях отводится кибертехнологиям.

«Новые технологии изменят войну, нашу жизнь и общество. Без таких изменений мы рискуем быстро отстать в сегодняшнем и завтрашнем противостоянии», — приводит слова Осборна издание Daily Express.

Глава британской военной разведки подчеркнул, что полномасштабная киберконфронтация может иметь «разрушительные последствия в течение нескольких минут и часов».

Ранее глава MI5 Эндрю Паркер предупредил о возможной изоляции Москвы в будущем.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных