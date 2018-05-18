Глава военной разведки Британии призвал власти быть готовыми к нанесению киберудара по России

Правительство Великобритании должно быть готово к кибератакам на Россию. Такое заявление в ходе выступления в Королевском объединённом институте оборонных исследований сделал начальник британской военной разведки маршал авиации Филип Осборн.

По его мнению, власти Британии при перерастании напряжённости между Востоком и Западом в третью мировую войну должны быть готовы к осуществлению кибератаки на Россию.

Он отметил, что в нынешнем опасном и непредсказуемом мире ключевая роль в боевых действиях отводится кибертехнологиям.

«Новые технологии изменят войну, нашу жизнь и общество. Без таких изменений мы рискуем быстро отстать в сегодняшнем и завтрашнем противостоянии», — приводит слова Осборна издание Daily Express.

Глава британской военной разведки подчеркнул, что полномасштабная киберконфронтация может иметь «разрушительные последствия в течение нескольких минут и часов».

Ранее глава MI5 Эндрю Паркер предупредил о возможной изоляции Москвы в будущем.

Подробнее — в материале RT.