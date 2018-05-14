Посольство России обвинило главу британской MI5 в цинизме и лицемерии

Посольство России в Великобритании обвинило в цинизме и лицемерии руководителя британской службы контрразведки MI5 Эндрю Паркера в связи с его предупреждением о возможной изоляции Москвы в будущем.

«Что касается содержания выступления Паркера, то ничего нового мы не услышали. Впечатлил лишь уровень цинизма и лицемерия», — говорится в сообщении в Facebook.

Дипломаты отметили, что Паркер сам распространяет прямую ложь о якобы существующих трёх десятках российских «версий» отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.

«Это говорит лишь о том, что партнёры Великобритании не удовлетворены бездоказательными обвинениями в наш адрес. А поскольку доказательств нет и быть не может, приходится подменять их авторитетом государственной службы и спецслужб», — подчеркнули в посольстве.

По словам дипломатов, Лондон всеми силами пытается удержать западный блок на позиции противостояния с Москвой.

«В конечном счёте это лишь усугубляет уже нанесённый вред репутации страны и её государственного аппарата», — заключили в российском ведомстве.

Ранее сообщалось, что глава MI5 предупредит Россию о возможной изоляции‍ в будущем.

Подробнее — в материале RT.