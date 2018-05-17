Армия Израиля сообщила об ошибочном включении сирен воздушной тревоги на границе с Сирией

Пресс-служба армии Израиля сообщила, что сирены воздушной тревоги ошибочно сработали на контролируемой страной части Голанских высот недалеко от границы с Сирией.

«Это ложная тревога. Была активирована система «Железный купол». Обстоятельства срабатывания сирены изучаются. Подчёркиваем, что сообщения об обнаруженных и перехваченных самолётах не соответствуют действительности», — указывается в заявлении.

בהמשך לדיווח על אזעקה במועצה אזורית גולן, מדובר באזעקת שווא. הופעלה מערכת כיפת ברזל. הנסיבות בבדיקה. יודגש כי הדיווחים אודות כלי טיס שזוהה ויורט שגויים — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 17 במאי 2018

В ночь с 9 на 10 мая армия Израиля сообщила о включении сирен воздушной тревоги на границе с Сирией. Позднее израильские военнослужащие заявили, что иранские силы в Сирии выпустили 20 ракет по контролируемой страной части Голанских высот.