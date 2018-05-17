Армия Израиля сообщила об ошибочном включении сирен воздушной тревоги на границе с Сирией
- Reuters
«Это ложная тревога. Была активирована система «Железный купол». Обстоятельства срабатывания сирены изучаются. Подчёркиваем, что сообщения об обнаруженных и перехваченных самолётах не соответствуют действительности», — указывается в заявлении.
בהמשך לדיווח על אזעקה במועצה אזורית גולן, מדובר באזעקת שווא. הופעלה מערכת כיפת ברזל. הנסיבות בבדיקה. יודגש כי הדיווחים אודות כלי טיס שזוהה ויורט שגויים— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 17 במאי 2018
В ночь с 9 на 10 мая армия Израиля сообщила о включении сирен воздушной тревоги на границе с Сирией. Позднее израильские военнослужащие заявили, что иранские силы в Сирии выпустили 20 ракет по контролируемой страной части Голанских высот.