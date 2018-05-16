В комитете сената США согласились с выводами разведки о «российском вмешательстве»

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Члены комитета по разведке сената США заявили, что согласны с выводами американских разведывательных служб о якобы «вмешательстве» России в выборы в 2016 году.
В комитете сената США согласились с выводами разведки о «российском вмешательстве»
  • Reuters

Об этом сообщает Associated Press.

Ранее стало известно, что спецкомитет конгресса США по разведке завершит расследование «российского дела» к августу.

Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.

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