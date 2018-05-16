В комитете сената США согласились с выводами разведки о «российском вмешательстве»

Члены комитета по разведке сената США заявили, что согласны с выводами американских разведывательных служб о якобы «вмешательстве» России в выборы в 2016 году.

Reuters

Об этом сообщает Associated Press. BREAKING: Senate intelligence panel agrees with US intel agencies that Russia intervened in 2016 election to help Trump. — The Associated Press (@AP) 16 мая 2018 г. Ранее стало известно, что спецкомитет конгресса США по разведке завершит расследование «российского дела» к августу. Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.