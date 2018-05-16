СМИ: На журналистов израильского телеканала напали в Стамбуле
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По информации издания, журналисты были направлены в Стамбул для освещения кризиса в отношениях между Израилем и Турцией.
Ранее МИД Турции призвал посла Израиля Эйтана Наэ временно покинуть пределы страны.
В свою очередь, Министерство иностранных дел Израиля вызвало турецкого дипломата, чтобы выразить свой протест в связи с «жёстким» досмотром израильского посла Эйтана Наэ в аэропорту Стамбула.