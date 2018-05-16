СМИ: На журналистов израильского телеканала напали в Стамбуле

Журналистов второго канала израильского телевидения избили в центре Стамбула на площади Таксим. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По информации издания, журналисты были направлены в Стамбул для освещения кризиса в отношениях между Израилем и Турцией.

Ранее МИД Турции призвал посла Израиля Эйтана Наэ временно покинуть пределы страны.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Израиля вызвало турецкого дипломата, чтобы выразить свой протест в связи с «жёстким» досмотром израильского посла Эйтана Наэ в аэропорту Стамбула.