СМИ: На журналистов израильского телеканала напали в Стамбуле

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Журналистов второго канала израильского телевидения избили в центре Стамбула на площади Таксим. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
СМИ: На журналистов израильского телеканала напали в Стамбуле
  • globallookpress.com
  • © Erhan Demirtas/ZUMAPRESS.com

По информации издания, журналисты были направлены в Стамбул для освещения кризиса в отношениях между Израилем и Турцией.

Ранее МИД Турции призвал посла Израиля Эйтана Наэ временно покинуть пределы страны.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Израиля вызвало турецкого дипломата, чтобы выразить свой протест в связи с «жёстким» досмотром израильского посла Эйтана Наэ в аэропорту Стамбула.

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