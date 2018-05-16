Турецкий дипломат вызван в МИД Израиля

Министерство иностранных дел Израиля вызвало турецкого дипломата, чтобы выразить свой протест в связи с «жёстким» досмотром израильского посла Эйтана Наэ в аэропорту Стамбула, пишет «Гаарец».

Как сообщается, перед вылетом посла из страны служба безопасности турецкого аэропорта провела проверку, за которой наблюдали приглашённые журналисты. В ходе проверки Наэ сказали снять обувь.

МИД Израиля назвал инцидент «жёсткой и унизительной проверкой безопасности».

По словам экспертов, опрошенных изданием, усиленная проверка безопасности является стандартной практикой перед отбытием дипломата, однако обычно фотографы не могут наблюдать за процессом без одобрения высокопоставленного чиновника.

Ранее МИД Турции призвал посла Израиля Эйтана Наэ временно покинуть пределы страны.