Турецкий дипломат вызван в МИД Израиля

Короткая ссылка
Министерство иностранных дел Израиля вызвало турецкого дипломата, чтобы выразить свой протест в связи с «жёстким» досмотром израильского посла Эйтана Наэ в аэропорту Стамбула, пишет «Гаарец».
Турецкий дипломат вызван в МИД Израиля
  • Reuters

Как сообщается, перед вылетом посла из страны служба безопасности турецкого аэропорта провела проверку, за которой наблюдали приглашённые журналисты. В ходе проверки Наэ сказали снять обувь.

МИД Израиля назвал инцидент «жёсткой и унизительной проверкой безопасности».

По словам экспертов, опрошенных изданием, усиленная проверка безопасности является стандартной практикой перед отбытием дипломата, однако обычно фотографы не могут наблюдать за процессом без одобрения высокопоставленного чиновника.

Ранее МИД Турции призвал посла Израиля Эйтана Наэ временно покинуть пределы страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ближний Восток
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных