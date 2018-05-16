В сирийской провинции Хомс освободили от боевиков четыре населённых пункта

В Сирии четыре населённых пункта на востоке провинции Хомс освобождены от боевиков и возвращены под контроль властей страны. Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что в населённых пунктах Эль-Хазби, Дейр-Фур, Изеддин и Эль-Ганто подняты национальные флаги. Военная полиция России и подразделения сирийской армии обеспечивают правопорядок на освобождённых территориях. Ранее стало известно, что сирийские власти восстановили контроль над восточными кварталами района Ярмук к югу от Дамаска.