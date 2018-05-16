В сирийской провинции Хомс освободили от боевиков четыре населённых пункта

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В Сирии четыре населённых пункта на востоке провинции Хомс освобождены от боевиков и возвращены под контроль властей страны. Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что в населённых пунктах Эль-Хазби, Дейр-Фур, Изеддин и Эль-Ганто подняты национальные флаги.

Военная полиция России и подразделения сирийской армии обеспечивают правопорядок на освобождённых территориях.

Ранее стало известно, что сирийские власти восстановили контроль над восточными кварталами района Ярмук к югу от Дамаска.

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