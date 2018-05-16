В Южной Корее ответили на отказ КНДР от встречи на высоком уровне

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Власти Южной Кореи выразили сожаление из-за отказа КНДР от проведения встречи на высоком уровне в приграничном пункте Пханмунджом 16 мая. Об этом говорится в заявлении Министерства объединения Республики Корея.

«Вызывает сожаление односторонний шаг Севера по отсрочке межкорейских переговоров на высоком уровне из-за ежегодных учений Южной Кореи и США», — цитирует заявление «Рёнхап»

Также в заявлении говорится, что отказ КНДР от переговоров не соответствует духу и цели соглашений, достигнутых между лидерами двух стран.

Ранее в Северной Корее заявили, что  американо-южнокорейские учения являются «репетицией вторжения на Север и провокацией».

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