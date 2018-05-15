КНДР предложила Южной Корее провести встречу на высоком уровне 16 мая
Пхеньян предложил провести переговоры в приграничном пункте Пханмунджом. В свою очередь Министерство намерено в ближайшее время отправить ответ, приняв это предложение.
Отмечается, что в рамках переговоров планируется обсудить последующие шаги в рамках соглашений, которые были достигнуты в ходе саммита с участием лидеров двух стран.
(URGENT) N. Korea proposes holding high-level inter-Korean talks on Wednesday: Seoul official https://t.co/ri6n389fc1— Yonhap News Agency (@YonhapNews) 15 мая 2018 г.
В конце апреля лидеры Северной и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин провели встречу в Пханмунджоме в рамках межкорейского саммита.