КНДР предложила Южной Корее провести встречу на высоком уровне 16 мая

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Власти КНДР предложили Южной Корее провести переговоры на высоком уровне в среду, 16 мая. Об этом информирует «Рёнхап» со ссылкой на Министерство объединения Республики Корея.

Пхеньян предложил провести переговоры в приграничном пункте Пханмунджом. В свою очередь Министерство намерено в ближайшее время отправить ответ, приняв это предложение.

Отмечается, что в рамках переговоров планируется обсудить последующие шаги в рамках соглашений, которые были достигнуты в ходе саммита с участием лидеров двух стран. 

В конце апреля лидеры Северной и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин провели встречу в Пханмунджоме в рамках межкорейского саммита.

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