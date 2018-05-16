Лаврентьев: Иран и Турция согласились провести следующую встречу по Сирии в Сочи

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Представители Ирана и Турции поддержали предложение о проведении следующей встречи по Сирии в Сочи. Об этом в интервью RT заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

«Мы посчитали необходимым предложить нашим коллегам, странам-гарантам Турции и Ирану провести следующее мероприятие в Сочи», — рассказал он. 

Он напомнил, что в Сочи в конце января был проведён конгресс сирийского национального диалога. Лаврентьев отметил, что проведение новой встречи в российском городе будет символичным.

«И турецкая, и иранская сторона это предложение поддержали. Мы считаем, что к этому с пониманием отнеслась и казахстанская сторона. Мы им объяснили, что это ни в коем случае не подразумевает того, что мы отходим от каких-то базовых или иных принципов Астанинского формата», — отметил Лаврентьев. 

По его словам, в России уверены, что представители Казахстана также будут присутствовать на переговорах в Сочи.

Ранее РИА Новости сообщало, что встреча высокого уровня по Сирии в формате Россия — Турция — Иран пройдет в Сочи в июле.

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