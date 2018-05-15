Премьер Испании заявил, что готов встретиться с новым главой Каталонии

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что готов встретиться для переговоров с новым главой Каталонии Жоакимом Торрой. Об этом сообщает El Pais.

«Я готов к разговору», — сказал Рахой.

Премьер также выразил уверенность, что эта встреча станет позитивным шагом.

Ранее Торра заявил, что его целью является диалог с правительством Испании, в связи с чем он намерен просить Рахоя о встрече.

14 мая Торра был избран новым главой женералитата Каталонии.