Израиль высылает турецкого консула в Иерусалиме

МИД Израиля потребовал, чтобы турецкий консул в Иерусалиме покинул страну на неустановленный срок. Об этом сообщает AFP.

#BREAKING Israel orders Turkish consul in Jerusalem to leave for unspecified time, ministry says — AFP news agency (@AFP) May 15, 2018 Ранее Турция отозвала своего посла из Израиля из-за событий в секторе Газа. Также МИД Турции предложил послу Израиля покинуть страну.