Израиль высылает турецкого консула в Иерусалиме
МИД Израиля потребовал, чтобы турецкий консул в Иерусалиме покинул страну на неустановленный срок. Об этом сообщает AFP.
#BREAKING Israel orders Turkish consul in Jerusalem to leave for unspecified time, ministry says— AFP news agency (@AFP) May 15, 2018
Ранее Турция отозвала своего посла из Израиля из-за событий в секторе Газа. Также МИД Турции предложил послу Израиля покинуть страну.
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