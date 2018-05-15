Совбез ООН почтил минутой молчания память жертв беспорядков в секторе Газа

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Члены Совета Безопасности ООН почтили минутой молчания память людей, погибших в результате столкновения палестинцев с израильскими военными в секторе Газа.
Совбез ООН почтил минутой молчания память жертв беспорядков в секторе Газа
  • Reuters

Почтить память умерших предложила постоянный представитель Польши при ООН Иоанна Вронецка.

Совет Безопасности ООН проводит заседание в связи с ситуацией в секторе Газа. В палестинском анклаве начались беспорядки, которые переросли в столкновения с израильскими военными.

В результате столкновений погибли десятки палестинцев.

RT ведёт прямую трансляцию.

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