Совбез ООН почтил минутой молчания память жертв беспорядков в секторе Газа

Члены Совета Безопасности ООН почтили минутой молчания память людей, погибших в результате столкновения палестинцев с израильскими военными в секторе Газа.

Почтить память умерших предложила постоянный представитель Польши при ООН Иоанна Вронецка.

Совет Безопасности ООН проводит заседание в связи с ситуацией в секторе Газа. В палестинском анклаве начались беспорядки, которые переросли в столкновения с израильскими военными.

В результате столкновений погибли десятки палестинцев.

RT ведёт прямую трансляцию.