Совбез ООН почтил минутой молчания память жертв беспорядков в секторе Газа
Члены Совета Безопасности ООН почтили минутой молчания память людей, погибших в результате столкновения палестинцев с израильскими военными в секторе Газа.
- Reuters
Почтить память умерших предложила постоянный представитель Польши при ООН Иоанна Вронецка.
Совет Безопасности ООН проводит заседание в связи с ситуацией в секторе Газа. В палестинском анклаве начались беспорядки, которые переросли в столкновения с израильскими военными.
В результате столкновений погибли десятки палестинцев.
RT ведёт прямую трансляцию.
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