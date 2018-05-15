Саудовская Аравия выступила против открытия посольства США в Иерусалиме

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Саудовская Аравия не согласна с переносом посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Об этом сообщает Саудовское агентство печати.

«Совет министров королевства отвергает перенос США своего посольства в Иерусалим», — указывается в заявлении ведомства на странице в Twitter.

Ранее МИД Турции осудил перенос посольства США в Иерусалим.

14 мая в Иерусалиме прошла церемония открытия нового американского посольства в Израиле.

RT вёл прямую трансляцию.

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