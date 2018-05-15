Саудовская Аравия выступила против открытия посольства США в Иерусалиме
Об этом сообщает Саудовское агентство печати.
«Совет министров королевства отвергает перенос США своего посольства в Иерусалим», — указывается в заявлении ведомства на странице в Twitter.
#مجلس_الوزراء يعرب عن رفض المملكة لقيام الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس.#واسpic.twitter.com/tTUj2vZRQS— واس (@spagov) 15 мая 2018 г.
Ранее МИД Турции осудил перенос посольства США в Иерусалим.
14 мая в Иерусалиме прошла церемония открытия нового американского посольства в Израиле.
RT вёл прямую трансляцию.