МИД Турции осудил перенос посольства США в Иерусалим
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«Мы подчёркиваем, что данный шаг, игнорирующий законные права палестинского народа, не будет служить миру, безопасности и стабильности в регионе», — говорится в заявлении.
Турецкие дипломаты отметили, что администрация США будет нести полную ответственность за последствия этого решения.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США утратили роль посредника на Ближнем Востоке из-за переноса посольства.
RT ведёт прямую трансляцию церемонии открытия посольства США в Иерусалиме.