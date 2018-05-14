МИД Турции осудил перенос посольства США в Иерусалим

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Анкара решительно осуждает решение Вашингтона о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, что является нарушением международного права и всех соответствующих резолюций ООН. Об этом говорится в пресс-релизе МИД Турции.
МИД Турции осудил перенос посольства США в Иерусалим
  • Reuters
  • © Ronen Zvulun

«Мы подчёркиваем, что данный шаг, игнорирующий законные права палестинского народа, не будет служить миру, безопасности и стабильности в регионе», — говорится в заявлении.

Турецкие дипломаты отметили, что администрация США будет нести полную ответственность за последствия этого решения.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США утратили роль посредника на Ближнем Востоке из-за переноса посольства.

RT ведёт прямую трансляцию церемонии открытия посольства США в Иерусалиме.

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