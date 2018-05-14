Эрдоган заявил, что США утратили роль посредника на Ближнем Востоке из-за переноса посольства

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США утратили роль посредника в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке из-за признания Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган заявил, что США утратили роль посредника на Ближнем Востоке из-за переноса посольства
  • Reuters
  • © Henry Nicholls

«Мы вновь отвергаем это решение, которое нарушает международное право и противоречит решениям ООН. Мы не можем перестать чувствовать себя так, будто мы живём в тёмные дни, предшествующие Второй мировой войне», — приводит его слова Anadolu.

Ранее сообщалось, что в секторе Газа на границе с Израилем начались массовые протесты против переноса посольства США в Иерусалим. По последним данным, погибли 10 человек.

Открытие посольства США в Иерусалиме состоится 14 мая. 

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