Эрдоган заявил, что США утратили роль посредника на Ближнем Востоке из-за переноса посольства
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«Мы вновь отвергаем это решение, которое нарушает международное право и противоречит решениям ООН. Мы не можем перестать чувствовать себя так, будто мы живём в тёмные дни, предшествующие Второй мировой войне», — приводит его слова Anadolu.
Ранее сообщалось, что в секторе Газа на границе с Израилем начались массовые протесты против переноса посольства США в Иерусалим. По последним данным, погибли 10 человек.
Открытие посольства США в Иерусалиме состоится 14 мая.