Число погибших палестинцев в ходе протестов из-за переноса посольства США достигло 10

Короткая ссылка
По меньшей мере 10 палестинцев погибли в секторе Газа в ходе протестов против открытия посольства США в Иерусалиме.
Число погибших палестинцев в ходе протестов из-за переноса посольства США достигло 10
  • Reuters
  • © Ibraheem Abu Mustafa

Об этом сообщает AFP со ссылкой на официальные данные.

«10 палестинцев были убиты в результате стрельбы со стороны израильской армии во время пограничных столкновений в Газе», — указывает агентство.

Ранее сообщалось, что один палестинец погиб и по меньшей мере 28 пострадали в ходе протестов в секторе Газа против открытия посольства США в Иерусалиме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ближний Восток
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных