Число погибших палестинцев в ходе протестов из-за переноса посольства США достигло 10
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Об этом сообщает AFP со ссылкой на официальные данные.
«10 палестинцев были убиты в результате стрельбы со стороны израильской армии во время пограничных столкновений в Газе», — указывает агентство.
#BREAKING 10 Palestinians killed by Israeli fire in Gaza border clashes: ministry— AFP news agency (@AFP) 14 мая 2018 г.
Ранее сообщалось, что один палестинец погиб и по меньшей мере 28 пострадали в ходе протестов в секторе Газа против открытия посольства США в Иерусалиме.