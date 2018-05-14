Число погибших палестинцев в ходе протестов из-за переноса посольства США достигло 10

По меньшей мере 10 палестинцев погибли в секторе Газа в ходе протестов против открытия посольства США в Иерусалиме.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на официальные данные.

«10 палестинцев были убиты в результате стрельбы со стороны израильской армии во время пограничных столкновений в Газе», — указывает агентство.

#BREAKING 10 Palestinians killed by Israeli fire in Gaza border clashes: ministry — AFP news agency (@AFP) 14 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что один палестинец погиб и по меньшей мере 28 пострадали в ходе протестов в секторе Газа против открытия посольства США в Иерусалиме.