В секторе Газа в ходе протестов из-за открытия посольства США в Иерусалиме погиб палестинец

Один палестинец погиб и по меньшей мере 28 пострадали в ходе протестов в секторе Газа против открытия посольства США в Иерусалиме.

Reuters

Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на медиков. Ранее стало известно, что тысячи жителей сектора Газа принимают участие в акции протеста у границы с Израилем. Открытие посольства США в Иерусалиме состоится 14 мая.