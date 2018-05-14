В секторе Газа в ходе протестов из-за открытия посольства США в Иерусалиме погиб палестинец

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Один палестинец погиб и по меньшей мере 28 пострадали в ходе протестов в секторе Газа против открытия посольства США в Иерусалиме.
В секторе Газа в ходе протестов из-за открытия посольства США в Иерусалиме погиб палестинец
  • Reuters

Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на медиков.

Ранее стало известно, что тысячи жителей сектора Газа принимают участие в акции протеста у границы с Израилем.

Открытие посольства США в Иерусалиме состоится 14 мая. 

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