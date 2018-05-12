Израиль усилит армию на границе из-за переезда посольства США в Иерусалим

Израиль намерен удвоить численность своих войск на границе с сектором Газа и Западным берегом реки Иордан из-за переезда посольства США в Иерусалим.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на израильскую армию.

«Израиль удваивает силы на границе с Газой и Западным берегом реки Иордан в связи с переездом посольства США», — пишет агентство.

#BREAKING Israel to double forces at the Gaza border and West Bank for US embassy move, says army — AFP news agency (@AFP) 12 мая 2018 г.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждёт переноса американского посольства в Иерусалим.

6 декабря 2017 года Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил Госдепу подготовить перенос посольства США из Тель-Авива.

Первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН прокомментировал данное решение американского лидера.