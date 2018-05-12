Израиль усилит армию на границе из-за переезда посольства США в Иерусалим

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Израиль намерен удвоить численность своих войск на границе с сектором Газа и Западным берегом реки Иордан из-за переезда посольства США в Иерусалим.
Израиль усилит армию на границе из-за переезда посольства США в Иерусалим
  • Reuters

Об этом сообщает AFP со ссылкой на израильскую армию.

«Израиль удваивает силы на границе с Газой и Западным берегом реки Иордан в связи с переездом посольства США», — пишет агентство.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждёт переноса американского посольства в Иерусалим.

6 декабря 2017 года Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил Госдепу подготовить перенос посольства США из Тель-Авива.

Первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН прокомментировал данное решение американского лидера.

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