В секторе Газа проходит массовая акция протеста на фоне открытия посольства США в Иерусалиме
- Reuters
Отмечается, что марш был организован в преддверии официального открытия посольства США в Иерусалиме.
Протестующие находятся примерно в 150 метрах от израильской границы.
В сообщении говорится, что военные Израиля открыли огонь по двум участникам акции, которые попытались подойти ближе.
Ранее сообщалось, что Израиль намерен удвоить численность своих войск на границе с сектором Газа и Западным берегом реки Иордан из-за переезда посольства США в Иерусалим.