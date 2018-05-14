В секторе Газа проходит массовая акция протеста на фоне открытия посольства США в Иерусалиме

Тысячи жителей сектора Газа принимают участие в акции протеста у границы с Израилем, сообщает Associated Press.

Отмечается, что марш был организован в преддверии официального открытия посольства США в Иерусалиме.

Протестующие находятся примерно в 150 метрах от израильской границы.

В сообщении говорится, что военные Израиля открыли огонь по двум участникам акции, которые попытались подойти ближе.

Ранее сообщалось, что Израиль намерен удвоить численность своих войск на границе с сектором Газа и Западным берегом реки Иордан из-за переезда посольства США в Иерусалим.