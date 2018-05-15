Патрушев назвал основной фактор появления молодёжного экстремизма

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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что иностранные спецслужбы подпитывают экстремизм среди российской молодёжи.
Патрушев назвал основной фактор появления молодёжного экстремизма
  • РИА Новости

«К числу основных факторов, формирующих предпосылки для возникновения экстремистских проявлений в молодёжной среде относятся… деятельность спецслужб и организаций иностранных государств и курируемых ими российских оппозиционных структур», — приводит РИА Новости слова Патрушева. 

Также Патрушев рассказал о пропаганде сатанистов среди молодёжи в России.

10 мая в Госдуму внесён законопроект об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции.

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