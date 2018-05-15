Патрушев назвал основной фактор появления молодёжного экстремизма

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что иностранные спецслужбы подпитывают экстремизм среди российской молодёжи.

«К числу основных факторов, формирующих предпосылки для возникновения экстремистских проявлений в молодёжной среде относятся… деятельность спецслужб и организаций иностранных государств и курируемых ими российских оппозиционных структур», — приводит РИА Новости слова Патрушева.

Также Патрушев рассказал о пропаганде сатанистов среди молодёжи в России.

10 мая в Госдуму внесён законопроект об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции.