Патрушев назвал основной фактор появления молодёжного экстремизма
- РИА Новости
«К числу основных факторов, формирующих предпосылки для возникновения экстремистских проявлений в молодёжной среде относятся… деятельность спецслужб и организаций иностранных государств и курируемых ими российских оппозиционных структур», — приводит РИА Новости слова Патрушева.
Также Патрушев рассказал о пропаганде сатанистов среди молодёжи в России.
10 мая в Госдуму внесён законопроект об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции.