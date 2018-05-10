В Госдуму внесён проект об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции

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В Госдуму внесён законопроект об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции.
В Госдуму внесён проект об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции
  • РИА Новости

Соответствующий проект зарегистрирован в базе данных Государственной думы.

Законопроект внесён депутатами А.И. Аршиновой, А.Б. Выборным, О.В. Окуневой, Е.В. Ревенко.

В мае прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что считает правильным законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в протестных акциях.

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