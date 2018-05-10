В Госдуму внесён проект об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции

В Госдуму внесён законопроект об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции.

РИА Новости

Соответствующий проект зарегистрирован в базе данных Государственной думы. Законопроект внесён депутатами А.И. Аршиновой, А.Б. Выборным, О.В. Окуневой, Е.В. Ревенко. В мае прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что считает правильным законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в протестных акциях.