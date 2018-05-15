Патрушев рассказал о пропаганде сатанистов среди молодёжи
- РИА Новости
«Следует жестко пресекать попытки вовлечения несовершеннолетних, в том числе фанатских групп, в незаконные публичные мероприятия, а также деструктивные организации, включая религиозные организации, тоталитарные секты, исповедующие идеи неоязычества, оккультизма и сатанизма», — приводит РИА Новости слова Патрушева.
Также он отметил необходимость противостоять «распространяемой в интернете криминальной психологии».
Ранее Патрушев призвал защитить традиционные ценности России от влияния Запада.