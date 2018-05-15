Патрушев рассказал о пропаганде сатанистов среди молодёжи

Короткая ссылка
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о необходимости пресекать вовлечение молодёжи в деструктивные и сатанинские культы.
Патрушев рассказал о пропаганде сатанистов среди молодёжи
  • РИА Новости

«Следует жестко пресекать попытки вовлечения несовершеннолетних, в том числе фанатских групп, в незаконные публичные мероприятия, а также деструктивные организации, включая религиозные организации, тоталитарные секты, исповедующие идеи неоязычества, оккультизма и сатанизма», — приводит РИА Новости слова Патрушева.

Также он отметил необходимость противостоять «распространяемой в интернете криминальной психологии».

Ранее Патрушев призвал защитить традиционные ценности России от влияния Запада.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных