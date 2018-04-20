Патрушев призвал защитить традиционные ценности России от влияния Запада

В условиях ужесточения политики США в отношении России необходимо уделить внимание противодействию влиянию из-за рубежа, которое направлено на размывание российских традиционных ценностей.

Об этом на заседании межведомственной комиссии Совбеза России по проблемам стратегического планирования заявил секретарь СБ Николай Патрушев, передаёт РИА Новости.

«Особое внимание должно быть уделено противодействию деструктивному влиянию из-за рубежа, направленному на размывание российских традиционных духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, а также вопросам информационной безопасности», — сказал он.

Патрушев также подчеркнул необходимость поиска на фоне политики США возможных областей сотрудничества с иностранными государствами.

«На фоне политики США по изоляции России необходим дальнейший поиск возможных областей сотрудничества с иностранными государствами, не исключая компромисс с теми, кто следует в фарватере США», — добавил он.

Ранее Патрушев указал на то, что американская сторона перешла к жёсткому противостоянию с Россией.