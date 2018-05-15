СМИ: Почта Великобритании выпустила марки к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

Королевская почта Великобритании выпустила серию марок к свадьбе принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл, которая состоится 19 мая. Об этом сообщает Daily Express.

По данным издания, серия почтовых миниатюр поступит в обращение в день торжества.

Отмечается, что четыре миниатюры сделаны по фотографиям Алексия Любомирского. Как уточняется, Любомирский также выбран в качестве официального фотографа на церемонию венчания, которая пройдёт в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Перед выпуском почтовых марок их одобрили принц Гарри и Меган Маркл, а также королева Великобритании Елизавета II.

Ранее сообщалось, что принц Гарри попросил брата — принца Уильяма — быть шафером у него на свадьбе.