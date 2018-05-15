СМИ: Почта Великобритании выпустила марки к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
- Reuters
По данным издания, серия почтовых миниатюр поступит в обращение в день торжества.
Отмечается, что четыре миниатюры сделаны по фотографиям Алексия Любомирского. Как уточняется, Любомирский также выбран в качестве официального фотографа на церемонию венчания, которая пройдёт в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.
Перед выпуском почтовых марок их одобрили принц Гарри и Меган Маркл, а также королева Великобритании Елизавета II.
Ранее сообщалось, что принц Гарри попросил брата — принца Уильяма — быть шафером у него на свадьбе.