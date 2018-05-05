СМИ: Принц Гарри и Меган Маркл пригласили на свадьбу сотни британцев со своей едой
Об этом сообщает The Guardian.
Уточняется, что приглашённые британцы разместятся в окрестностях часовни Святого Георгия в Виндзорском замке. Находиться они там будут около четырёх часов.
В приглашениях отмечается, что еду им рекомендовали взять с собой заранее, так как её «невозможно будет купить» на месте торжества.
По информации издания, данная инициатива связана с желанием королевской семьи наладить контакт с обычными британцами.
В The Independent указали, что приглашённым всё-таки предложат ряд закусок и напитков, однако их количество будет ограниченно.
Издание также отметило, что приглашённые не смогут присутствовать на самом бракосочетании в часовне, но смогут увидеть, как карета с новобрачными заезжает в замок и выезжает из него.
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл должна состояться 19 мая 2018 года.