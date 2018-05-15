Глава МИД Бельгии заявил о расхождении позиций в ЕС по переносу посольства США в Иерусалим

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс в эфире RTL признал наличие расхождений между странами ЕC по вопросу переноса посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.
Глава МИД Бельгии заявил о расхождении позиций в ЕС по переносу посольства США в Иерусалим
  • РИА Новости

«В последнее время мы видим — в частности, в Восточной Европе — расходящиеся позиции по конфликту на Ближнем Востоке... И если мы хотим, чтобы Европа играла в этом свою роль, мы должны внутри Европы попытаться обеспечить, чтобы она говорила одним голосом», — отметил Рейндерс.

Ранее СМИ сообщили, что Румыния, Венгрия и Чехия заблокировали проект декларации Евросоюза по вопросу переноса посольства США в Израиле.

14 мая США официально открыли посольство в Иерусалиме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных