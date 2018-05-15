Глава МИД Бельгии заявил о расхождении позиций в ЕС по переносу посольства США в Иерусалим

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс в эфире RTL признал наличие расхождений между странами ЕC по вопросу переноса посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

«В последнее время мы видим — в частности, в Восточной Европе — расходящиеся позиции по конфликту на Ближнем Востоке... И если мы хотим, чтобы Европа играла в этом свою роль, мы должны внутри Европы попытаться обеспечить, чтобы она говорила одним голосом», — отметил Рейндерс.

Ранее СМИ сообщили, что Румыния, Венгрия и Чехия заблокировали проект декларации Евросоюза по вопросу переноса посольства США в Израиле.

14 мая США официально открыли посольство в Иерусалиме.