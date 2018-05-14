В Совфеде оценили введение ЕС новых санкций из-за выборов в Крыму

Сенатор Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с телеканалом «360» оценил введение ЕС новых санкций из-за проведения президентских выборов на полуострове.

«Запад близорук, примитивен и не образован с точки зрения того, как оценивается ситуация в Крыму и на Украине», — заявил сенатор.

По его словам, в настоящее время в политике много дилетантов, не понимающих глубинных процессов, разрушающих гражданское общество новыми нравственными принципами.

«Меня, как и многих крымских политиков, их мнение не волнует», — добавил он.

Ранее Цеков в беседе с ФАН отреагировал на решение Гаагского суда, который обязал российскую сторону выплатить украинским инвесторам компенсацию после воссоединения Крыма с Россией.

Также депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в интервью RT прокомментировал введение Евросоюзом новых санкций из-за проведения президентских выборов на полуострове.