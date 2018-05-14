В Совфеде оценили введение ЕС новых санкций из-за выборов в Крыму

Короткая ссылка
Сенатор Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с телеканалом «360» оценил введение ЕС новых санкций из-за проведения президентских выборов на полуострове.

«Запад близорук, примитивен и не образован с точки зрения того, как оценивается ситуация в Крыму и на Украине», — заявил сенатор.

По его словам, в настоящее время в политике много дилетантов, не понимающих глубинных процессов, разрушающих гражданское общество новыми нравственными принципами.

«Меня, как и многих крымских политиков, их мнение не волнует», — добавил он.

Ранее Цеков в беседе с ФАН отреагировал на решение Гаагского суда, который обязал российскую сторону выплатить украинским инвесторам компенсацию после воссоединения Крыма с Россией.

Также депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в интервью RT прокомментировал введение Евросоюзом новых санкций из-за проведения президентских выборов на полуострове.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Санкции
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных