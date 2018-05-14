Эксперт прокомментировал открытие посольства США в Иерусалиме

Ведущий эксперт Центра актуальной политики политолог-американист Виктор Олевич в беседе с RT прокомментировал перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

«Перенос посольства США в Иерусалим противоречит резолюции Совета Безопасности ООН. Международное сообщество признаёт Тель-Авив столицей Израиля и считает, что любые изменения могут быть достигнуты только путём компромисса и через переговорный процесс, который будет включать все заинтересованные стороны. Конечно же, палестинцы претендуют на то, чтобы называть восточную часть Иерусалима своей столицей, а решение Трампа говорит о том, что США признают весь Иерусалим столицей Израиля», — сказал эксперт.

Олевич также отметил, что решение Дональда Трампа о переносе посольства было заранее спланировано.

«Решение Трампа не только контрпродуктивное в том, что касается настроений в арабском мире и роста напряжения, но и крайне деструктивное с точки зрения будущего переговорного процесса в рамках палестино-израильского конфликта. Оно не спонтанное и не одиночное. Практически параллельно с этим решением несколько месяцев назад администрация Трампа заявила, что она прекращает оказание финансовой помощи палестинской автономии. Для США это значит, что у палестинцев больше нет стимула прислушиваться к мнению Штатов, то есть Вашингтон уже не воспринимается ни в палестинском мире, ни в арабском мире в целом как нейтральный посредник. Штаты открыто заняли позицию одной из сторон. И эти решения приняты не столько в интересах США, сколько в израильских», — подытожил он.

Ранее США открыли посольство в Иерусалиме. В палестинских городах прошли массовые акции протеста, в ходе которых, по последним данным, погибли 50 человек.

Перенос посольства из Тель-Авива осудили и в России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что нельзя в одностороннем порядке пересматривать международные договорённости.