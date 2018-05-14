Китай заявил о готовности работать с Россией над сохранением сделки с Ираном

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Китай готов работать вместе с Россией над сохранением ядерной сделки с Ираном. Об этом заявил замдиректора департамента Центральной Азии и Восточной Европы МИД Китая Лю Бинь.

По его словам, Китай и Россия «по данному вопросу поддерживают тесные контакты», передаёт РИА Новости.

«Это является одной из главных тем на встречах между двумя странами на различных уровнях. Учитывая наши общие единые мнения и позиции по данному вопросу, мы готовы и дальше прилагать усилия для продвижения решения данного вопроса по верному направлению вместе с российскими партнёрами», — заявил он.

Дипломат также указал на то, что решение проблемы ядерной программы Ирана имеет показательный эффект для урегулирования других вопросов.

«Соблюдение либо несоблюдение подписанных международных соглашений говорит о готовности устанавливать взаимное доверие в международных отношениях, это также отражает международные обязательства. Любая страна должна исполнять взятые международные обязательства, причём по уже подписанным соглашениям, это весьма важно», — добавил он.

Ранее в Министерстве иностранных дел Ирана, комментируя решение США выйти из соглашения, отметили, что нарушение международных правил стало привычкой для американской стороны. 

9 мая в Китае заявили, что сожалеют о решении США по Ирану. 

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