В МИД Китая выступили за полное соблюдение соглашения по иранской ядерной программе

Китай сожалеет в связи с решением американского президента Дональда Трампа выйти из соглашения по иранской ядерной программе. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

По его словам, Китай будет и дальше выступать за полное выполнение Совместного всеобъемлющего соглашения по ядерной программе Ирана.

«Китайская сторона, придерживаясь объективного и ответственного подхода, будет поддерживать диалог со всеми сторонами, продолжит защищать и выполнять всеобъемлющее соглашение по ядерной программе Ирана», — цитирует представителя внешнеполитического ведомства РИА Новости.

8 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

В парламенте Ирана отметили, что такое решение американского лидера свидетельствует об отсутствии у него «умственных способностей».