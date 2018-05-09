В МИД Китая выступили за полное соблюдение соглашения по иранской ядерной программе

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Китай сожалеет в связи с решением американского президента Дональда Трампа выйти из соглашения по иранской ядерной программе. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.
В МИД Китая выступили за полное соблюдение соглашения по иранской ядерной программе
  • Reuters

По его словам, Китай будет и дальше выступать за полное выполнение Совместного всеобъемлющего соглашения по ядерной программе Ирана.

«Китайская сторона, придерживаясь объективного и ответственного подхода, будет поддерживать диалог со всеми сторонами, продолжит защищать и выполнять всеобъемлющее соглашение по ядерной программе Ирана», — цитирует представителя внешнеполитического ведомства РИА Новости.

8 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

В парламенте Ирана отметили, что такое решение американского лидера свидетельствует об отсутствии у него «умственных способностей».

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