Глава МИД Франции прокомментировал выход США из ядерной сделки с Ираном

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в эфире RTL, что соглашение по иранской ядерной программе «не умерло», несмотря на решение американского президента Дональда Трампа выйти из СВПД.

«Нет, это соглашение не умерло. Была большая дискуссия в связи с договором в Вене, который был заключён в июле 2015 года. Это требовательное соглашение», — подчеркнул он.

Кроме того, глава французского МИД выразил сожаление в связи с решением США, отметив, что соглашение по Ирану способствовало «стабилизации и безопасности в регионе».

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Франция, Германия и Великобритания сожалеют о решении США выйти из иранской ядерной сделки.

8 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.