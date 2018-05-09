Глава МИД Франции прокомментировал выход США из ядерной сделки с Ираном
- Reuters
#IranDeal : "Cet accord n'est pas mort", estime le ministre @JY_LeDrian invité de #RTLMatinpic.twitter.com/h04vyuuWIh— Elizabeth Martichoux (@EliMartichoux) 9 мая 2018 г.
«Нет, это соглашение не умерло. Была большая дискуссия в связи с договором в Вене, который был заключён в июле 2015 года. Это требовательное соглашение», — подчеркнул он.
Кроме того, глава французского МИД выразил сожаление в связи с решением США, отметив, что соглашение по Ирану способствовало «стабилизации и безопасности в регионе».
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Франция, Германия и Великобритания сожалеют о решении США выйти из иранской ядерной сделки.
8 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.