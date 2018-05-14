Сотрудники полиции пострадали в результате взрыва в индонезийском городе Сурабая

В индонезийском городе Сурабая произошёл взрыв, в результате которого пострадали несколько сотрудников полиции. Об этом сообщает The Jakarta Globe.

Отмечается, что данный инцидент стал четвёртым за последние два дня.

На кадрах, опубликованных агентством, видно, как два мопеда подъезжают к зданию полицейского участка, после чего водитель одного из транспортных средств приводит в действие взрывное устройство.

Количество пострадавших в результате произошедшего не уточняется.

Ранее сообщалось о взрывах в трёх христианских церквях в Индонезии. В результате инцидентов, по последним данным, погибли по меньшей мере 11 человек, более 40 получили ранения.

Сообщалось, что взрывы были совершены несколькими террористами-смертниками.

Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.