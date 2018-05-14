Сотрудники полиции пострадали в результате взрыва в индонезийском городе Сурабая
Отмечается, что данный инцидент стал четвёртым за последние два дня.
На кадрах, опубликованных агентством, видно, как два мопеда подъезжают к зданию полицейского участка, после чего водитель одного из транспортных средств приводит в действие взрывное устройство.
Количество пострадавших в результате произошедшего не уточняется.
Ранее сообщалось о взрывах в трёх христианских церквях в Индонезии. В результате инцидентов, по последним данным, погибли по меньшей мере 11 человек, более 40 получили ранения.
Сообщалось, что взрывы были совершены несколькими террористами-смертниками.
Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство»*.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.