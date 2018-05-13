Среди устроивших взрывы в Индонезии смертников были дети

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Смертники, атаковавшие три церкви в индонезийском городе Сурабая, были членами одной семьи. Об этом сообщает ABC со ссылкой на начальника Национальной полиции Индонезии Тито Карнавиана.
Среди устроивших взрывы в Индонезии смертников были дети
  • Reuters
  • © Beawiharta

По его словам, семья ездила в Сирию. Карнавиан также рассказал, что отец осуществил один из взрывов с помощью автомобиля, а двое его сыновей в возрасте 18 и 16 лет использовали для своей атаки мотоцикл.

Кроме того, известно, что мать и двое детей 12 и девяти лет осуществили третий взрыв.

По последним данным, в результате нападений погибли 11 человек, 41 получил травмы.

«Исламское государство»* взяло на себя ответственность за серию взрывов.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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