Среди устроивших взрывы в Индонезии смертников были дети
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По его словам, семья ездила в Сирию. Карнавиан также рассказал, что отец осуществил один из взрывов с помощью автомобиля, а двое его сыновей в возрасте 18 и 16 лет использовали для своей атаки мотоцикл.
Кроме того, известно, что мать и двое детей 12 и девяти лет осуществили третий взрыв.
По последним данным, в результате нападений погибли 11 человек, 41 получил травмы.
«Исламское государство»* взяло на себя ответственность за серию взрывов.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.