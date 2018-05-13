ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в церквях Индонезии

Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за серию взрывов в трёх церквях индонезийского города Сурабая на острове Ява. Об этом сообщает AFP.

#BREAKING IS claims Indonesia church attacks: propaganda agency — AFP news agency (@AFP) 13 мая 2018 г. По последним данным, в результате нападений погибли 11 человек, 41 получил травмы. Сообщалось, что взрывы совершены несколькими террористами-смертниками. * «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.