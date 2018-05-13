ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в церквях Индонезии
Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за серию взрывов в трёх церквях индонезийского города Сурабая на острове Ява. Об этом сообщает AFP.
#BREAKING IS claims Indonesia church attacks: propaganda agency— AFP news agency (@AFP) 13 мая 2018 г.
По последним данным, в результате нападений погибли 11 человек, 41 получил травмы.
Сообщалось, что взрывы совершены несколькими террористами-смертниками.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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