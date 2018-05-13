В полиции рассказали подробности о взрывах в церквях Индонезии

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Взрывы в церквях на острове Ява в Индонезии были совершены по меньшей мере пятью террористами-смертниками, передаёт Associated Press со ссылкой на высокопоставленного полицейского.
В полиции рассказали подробности о взрывах в церквях Индонезии
  • Reuters

По его словам, среди подорвавшихся — женщина, которая пришла в одну из церквей с двумя детьми.

Отмечается, что число погибших при атаках возросло до 11, пострадавших — до 41, включая двух полицейских. На место происшествия в город Сурабая прибыл президент Индонезии Джоко Видодо.

Ранее сообщалось о девяти погибших.

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