В полиции рассказали подробности о взрывах в церквях Индонезии
Взрывы в церквях на острове Ява в Индонезии были совершены по меньшей мере пятью террористами-смертниками, передаёт Associated Press со ссылкой на высокопоставленного полицейского.
- Reuters
По его словам, среди подорвавшихся — женщина, которая пришла в одну из церквей с двумя детьми.
Отмечается, что число погибших при атаках возросло до 11, пострадавших — до 41, включая двух полицейских. На место происшествия в город Сурабая прибыл президент Индонезии Джоко Видодо.
Ранее сообщалось о девяти погибших.
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