В полиции рассказали подробности о взрывах в церквях Индонезии

Взрывы в церквях на острове Ява в Индонезии были совершены по меньшей мере пятью террористами-смертниками, передаёт Associated Press со ссылкой на высокопоставленного полицейского.

По его словам, среди подорвавшихся — женщина, которая пришла в одну из церквей с двумя детьми.

Отмечается, что число погибших при атаках возросло до 11, пострадавших — до 41, включая двух полицейских. На место происшествия в город Сурабая прибыл президент Индонезии Джоко Видодо.

Ранее сообщалось о девяти погибших.