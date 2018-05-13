Число погибших при взрывах в церквях Индонезии возросло до девяти

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Девять человек погибли, 40 получили ранения в результате взрывов в церквях на острове Ява в Индонезии, сообщает местная газета Jakarta Globe.
Число погибших при взрывах в церквях Индонезии возросло до девяти
  • Reuters

По информации издания, бомбы разорвались в трёх церквях в городе Сурабая.

Отмечается, что полиция подтвердила гибель одного террориста-смертника. 

Ранее сообщалось о восьми погибших и 38 пострадавших.

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