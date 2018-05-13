Число погибших при взрывах в церквях Индонезии возросло до девяти

Девять человек погибли, 40 получили ранения в результате взрывов в церквях на острове Ява в Индонезии, сообщает местная газета Jakarta Globe.

Reuters

По информации издания, бомбы разорвались в трёх церквях в городе Сурабая. Отмечается, что полиция подтвердила гибель одного террориста-смертника. Ранее сообщалось о восьми погибших и 38 пострадавших.