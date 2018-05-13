В полиции уточнили число погибших в результате инцидентов в Индонезии
Представитель полиции Восточной Явы Франс Барунг Мангера заявил, что в результате взрывов в трёх церквях в Индонезии погибли 8 человек, ещё 38 получили травмы различной степени тяжести.
Об этом сообщает CNN.
Предположительно, взрывы организовали террористы-смертники, присутствовавшие на воскресных богослужениях.
Ранее сообщалось, что в результате взрывов на территории трёх церквей в Индонезии погибли по меньшей мере пять человек.
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