СМИ: На территории трёх церквей в Индонезии произошли взрывы

В результате взрывов на территории трёх церквей в Индонезии погибли по меньшей мере пять человек. Об этом сообщает The Straits Times.

Отмечается, что инциденты произошли во время воскресных богослужений около 07:00 по местному времени (03:00 мск).

Также сообщается о пострадавших в результате произошедшего, их число не уточняется.

Ранее стало известно, что в результате взрыва в мечети в афганской провинции Хост погибли 17 человек, ещё 33 получили ранения.