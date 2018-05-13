СМИ: На территории трёх церквей в Индонезии произошли взрывы

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В результате взрывов на территории трёх церквей в Индонезии погибли по меньшей мере пять человек. Об этом сообщает The Straits Times.

Отмечается, что инциденты произошли во время воскресных богослужений около 07:00 по местному времени (03:00 мск).

Также сообщается о пострадавших в результате произошедшего, их число не уточняется.

Ранее стало известно, что в результате взрыва в мечети в афганской провинции Хост погибли 17 человек, ещё 33 получили ранения.

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