ООП: перенос американского посольства в Иерусалим «вдохнёт жизнь» в религиозный конфликт

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Глава делегации Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне Хусам Зомлот полагает, что перенос посольства Соединённых Штатов в Иерусалим «вдохнёт жизнь» в религиозный конфликт.

«К несчастью, администрация США выбрала сторону Израиля с его притязаниями на исключительные права на город, который на протяжении веков был священным для всех религий. Сегодняшний перенос посольства вдохнёт жизнь в религиозный конфликт вместо достойного мира», — заявил он.

По мнению Зомлота, Вашингтон отказался от роли миротворца в ближневосточном регионе и усилил неопределённость вокруг Палестины.

Церемония открытия американского посольства в городе состоится в понедельник, 14 мая.

6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил перенести посольство США из Тель-Авива.

Первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН прокомментировал решение американского лидера.

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