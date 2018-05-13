Нетаньяху призвал все страны мира перенести посольства в Иерусалим

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал все страны последовать примеру США и перенести свои посольства в Иерусалим.

Об этом он заявил в ходе выступления на торжественном приёме в честь предстоящего открытия американской дипмиссии в Иерусалиме.

«Я призываю все страны присоединиться к США и перенести свои посольства в Иерусалим. Перенесите свои посольства в Иерусалим, потому что это правильно и поспособствует достижению мира», — приводит слова Нетаньяху пресс-служба израильского МИД.

Премьер также передал послу США в Израиле Дэвиду Фридману сертификат благодарности в связи с переносом посольства.

Ранее сообщалось, что официальное открытие посольства США в Иерусалиме состоится в понедельник, 14 мая. Американский лидер Дональд Трамп не исключил, что может принять участие в открытии дипмиссии.

6 декабря 2017 года Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил перенести посольство США из Тель-Авива.